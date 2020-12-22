Минздрав РФ предложил ввести муфтия и епископа в совет фонда помощи больным детям
Министерство здравоохранения России подготовило свои предложения о составе экспертного совета нового фонда помощи детям с редкими заболеваниями, который должен заработать с 1 января 2021 года
Министерство здравоохранения России подготовило свои предложения о составе экспертного совета нового фонда помощи детям с редкими заболеваниями, который должен заработать с 1 января 2021 года.
Ведомство предлагает включить в состав совета фонда представителей различных религиозных конфессий, главных внештатных специалистов министерства, а также представителей пациентских сообществ и фондов.
Минздрав предложил назначить председателем экспертного совета фонда главного внештатного онколога-гематолога Минздрава Александра Румянцева. В состав совета ведомство предлагает ввести президента Федерации еврейских общин России Александра Бороду, муфтия Духовного собрания мусульман России Альбира Крганова и епископа РПЦ Пантелеймона (Шатова).
Также в совет войдут представители пациентских организаций - сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов, директор благотворительного фонда «Семьи СМА» Ольга Германенко, директор благотворительного фонда «Линия жизни» Фаина Захарова и др.
Бюджет фонда помощи детям с редкими заболеваниями будет формироваться за счет повышения ставки на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% с 1 января для россиян, которые зарабатывают более 5 млн рублей в год. По предварительным подсчетам, повышенная ставка НДФЛ на высокие доходы граждан принесет бюджету 60 млрд рублей.