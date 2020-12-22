Глава Петербурга Александр Беглов объяснил высокую заболеваемость COVID-19 в городе сырым климатом
«Коэффициент (распространения COVID) у нас большой, но мы не являемся лидерами. Против нас играет и сырой климат Петербурга, не зря его ругали во все времена. Он располагает к развитию легочных заболеваний, у нас же еще и пневмония», - заявил глава северной столицы
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объяснил высокие темпы распространения коронавирусной инфекции в городе сырым климатом.
«Коэффициент (распространения COVID) у нас большой, но мы не являемся лидерами. Против нас играет и сырой климат Петербурга, не зря его ругали во все времена. Он располагает к развитию легочных заболеваний, у нас же еще и пневмония», - заявил глава северной столицы, слова которого приводит «Интерфакс».
Напомним, что в Петербурге, по данным оперативного штаба, ежедневно выявляют по 3700 новых случаев заражения коронавирусом. В минувшие выходные городские чиновники сообщили, что в больницах для ковидных пациентов осталось всего 27 свободных коек.
Александр Беглов в свою очередь заявил, что до Нового года в Петербурге планируется развернуть около 2 тысяч дополнительных коек в коронавирусных стационарах.