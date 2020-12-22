Юриста ФБК Любовь Соболь отпустили из полиции после составления протокола
Юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, ранее задержанную возле дома одного из фигурантов независимого расследования об отравлении Алексея Навального, отпустили из отделения полиции. Она находилась в ОВД «Новокосино»
Юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, ранее задержанную возле дома одного из фигурантов независимого расследования об отравлении Алексея Навального, отпустили из отделения полиции. Она находилась в ОВД «Новокосино».
Адвокат Любови Соболь Владимир Воронин сообщил, что полицейские опрашивали сотрудницу ФБК в рамках доследственной проверки по статье 139 УК о нарушении неприкосновенности жилища. Защитник отметил, что против Соболь «лепят абсурдное уголовное дело за то, что она звонила в дверь [сотруднику ФСБ Константину] Кудрявцеву».
Позже Twitter «Навальный Live» сообщил, что в отношении Соболь составлен административный протокол по статье «Неповиновение законному распоряжению полицейского». В протоколе говорится, что юрист якобы «демонстративно размахивала руками», а на неоднократные законные требования начальника отделения участкового уполномоченного полиции Коробкова К. В. проследовать с ним отказалась».
Напомним, вечером 21 декабря Любовь Соболь задержали возле дома сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, который упоминался в расследовании The Insider и Bellingcat как один из возможных отравителей Алексея Навального. Юриста ФБК задержали по жалобе «жильца квартиры №38», то есть самого Кудрявцева.