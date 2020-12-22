Москвичей предупредили о рассылке поддельных уведомлений о задолженности за коммуналку
Мэрия Москвы сообщила о рассылке неизвестными поддельных единых платежных документов (ЕПД) гражданам. Уведомления о несуществующих задолженностях за коммунальные услуги приходят москвичам на электронную почту
Мэрия Москвы сообщила о рассылке неизвестными поддельных единых платежных документов (ЕПД) гражданам. Уведомления о несуществующих задолженностях за коммунальные услуги приходят москвичам на электронную почту. В письмах также содержится рекомендация погасить долг определенным способом.
Когда доверчивые граждане приступают к оплате несуществующей задолженности и вводят реквизиты банковской карты, то злоумышленники получают доступ к его счету и могут снять деньги в любой момент.
В мэрии отметили, что распознать поддельную квитанцию можно по двум признакам: отсутствие полной информации о плательщике и его жилье (ФИО, адрес, код плательщика, тарифы, льготы и т. д.), а также отсутствие розового цвета на платежке и заголовка «Долговой документ» (в случае, если долг по ЖКУ за гражданином действительно числится).
Москвичам также рекомендовали обращаться в управляющую организацию, в «Мои документы» или звонить на горячую линию.