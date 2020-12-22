В ФСБ назвали расследование об отравлении Навального подделкой и провокацией
В центре общественных связей ведомства данную видеозапись назвали подделкой, целью которой является дискредитация ФСБ и ее сотрудников. В службе также заявили, что провести такое расследование было невозможно без помощи иностранных спецслужб
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России прокомментировала видеозапись телефонного разговора Алексея Навального с одним из фигурантов расследования об отравлении оппозиционера Константином Кудрявцевым, который фактически признался в участии в покушении на политика.
В центре общественных связей ведомства данную видеозапись назвали подделкой, целью которой является дискредитация ФСБ и ее сотрудников. В службе также заявили, что провести такое расследование было невозможно без технической поддержки со стороны иностранных спецслужб.
«Использование подмены номера абонента - прием иностранных спецслужб, не раз апробированный в антироссийских акциях», - заявили в ФСБ и пообещали провести расследование по данному факту.
Ранее Алексей Навальный сообщил, что один из сотрудников ФСБ Константин Кудрявцев в телефонном разговоре признался в отравлении политика и попытках «зачистить» следы преступления. При этом оппозиционер в разговоре представился силовику помощником главы СВР Николая Патрушева.