ФАС России признала сервис Booking.com виновным в нарушении закона о конкуренции
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала сервис бронирования отелей и апартаментов Booking.com виновным в нарушении закона о защите конкуренции
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала сервис бронирования отелей и апартаментов Booking.com виновным в нарушении закона о защите конкуренции.
В ведомстве сообщили, что претензии к сервису связаны с гарантией лучшей цены, которую Booking.com требует от отелей. Фактически это означает, что гостиницы не могут назначить цену на проживание в других каналах продаж ниже, чем на Booking.com, сообщает РБК.
Антимонопольщики считают, что действия Booking.com приводят к ограничению конкуренции и ущемляют интересы гостиниц. В этой связи служба будет требовать от сервиса отказаться от гарантии лучше цены.
В пресс-службе Booking.com сообщили, что «разочарованы» решением ФАС России. В компании также сообщили, что вкладывают хорошие деньги в продвижение отелей, а сами они указывают на «букинге» такие же цены, но и на собственных сайтах.