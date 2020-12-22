22 декабря 2020, 01:41
Компания Apple в следующем году представит собственный электромобиль
Американская компания может представить собственный электромобиль. Сейчас прототипы проходят секретные испытания в Калифорнии. Предварительная дата презентации Apple Car назначена на сентябрь 2021 года
Американская компания Apple в следующем году может представить собственный электромобиль. Об этом сообщает издание Economic Daily со ссылкой на источник, который рассказал о наращивании тайваньскими предприятиями темпов производства компонентов для электромобилей.
По данным издания, речь идет о производителях Heda, BizLink-KY, Heqin и Tomita, которые станут основными поставщиками деталей для Apple Car.
Сейчас прототипы электромобиля проходят секретные испытания в Калифорнии. Предварительная дата презентации Apple Car назначена на сентябрь 2021 года.
Отметим, что Apple планировала выпустить свой электромобиль еще в 2019 году, однако эти планы реализовать не удалось. Прежний проект носил название Titan («Титан»).