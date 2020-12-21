Силовики задержали Любовь Соболь возле дома фигуранта расследования об отравлении Алексея Навального
В Москве сотрудники силовых ведомств задержали юриста ФБК возле дома одного из предполагаемых участников отравления Алексея Навального Константина Кудрявцева на Суздальской улице
В Москве сотрудники силовых ведомств задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь возле дома одного из предполагаемых участников отравления Алексея Навального Константина Кудрявцева на Суздальской улице.
Сотрудники полиции сообщили Соболь, что на нее якобы поступила жалоба от «жителей квартиры 38» дома номер 38 корпус 2. Именно в этой квартире проживает сотрудник ФСБ, упомянутый в расследовании об отравлении Навального, сообщает «Медиазона».
Любовь Соболь приехала к дому Константина Кудрявцева, чтобы задать ему вопросы об отравлении Алексея Навального. Накануне оппозиционер выложил запись телефонного разговора с силовиком, в котором тот фактически подтвердил свое участие в операции и даже назвал причины ее провала. Навальный в этом разговоре представился помощников главы СВР Николая Патрушева.
Одновременно с этим у здания ФСБ России на Лубянке проходят одиночные пикеты. Активисты стоят с плакатами, которые касаются участия сотрудников ФСБ в отравлении Навального. Информации о задержаниях пока нет.