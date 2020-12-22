Пресс-конференция Владимира Путина в онлайн-режиме обошлась в два раза дороже прошлогодней
Администрация президента потратила на организацию и проведение большой пресс-конференции Владимира Путина 138 млн рублей. Мероприятие из-за пандемии коронавируса проходило в дистанционном режиме и обошлось в два раза дороже
Администрация президента потратила на организацию и проведение большой пресс-конференции Владимира Путина 138 млн рублей. Мероприятие из-за пандемии коронавируса проходило в дистанционном режиме и обошлось в два раза дороже, чем прошлогодняя пресс-конференция.
На сайте ФГУП «Предприятие по поставкам продукции» были размещены пять контрактов, связанных с проведением пресс-конференции Путина, общей стоимостью 58,9 млн рублей. Самый крупный контракт стоимостью 19,5 млн рублей получила ВГТРК за техническое оборудование мест «в части электронного обеспечения и установке декораций».
Установкой светового и звукового оборудования занималась компания «Пауэр Технолоджис». Ей власти заплатили 15,5 млн рублей.
Предоставление и обслуживание видеопроекционного оборудования обошлось бюджету в 12,9 млн рублей, а электронное обеспечение и установка декораций в 10 млн рублей. Соответствующие контракты получили фирмы «Биг Скрин Шоу» и «НКД», сообщают «МБХ медиа».
Примечательно, что госконтракты с «Пауэр Технолоджис», «Биг Скрин Шоу» и «НКД» были подписаны задним числом 18 декабря, то есть на следующий день после пресс-конференции президента. При этом тендеры, которые в итоге достались ВГТРК и библиотеке имени Ельцина (контракт на электронное обеспечение стоимостью 920 тысяч рублей) вообще не объявляли.
Управделами президента заключило еще три договора общей стоимостью 73,3 млн рублей, связанные с проведением пресс-конференции. Так, 65,5 млн рублей было потрачено на услуги по установке и изготовлению декораций, а также на техническое оборудование помещений в московском Центре международной торговли (ЦМТ), в библиотеке имени Ельцина и в помещениях в других регионах. В 13,3 млн рублей обошлась аренда помещений и оборудования в ЦМТ, и еще миллион рублей потратили на буфетное обслуживание журналистов.