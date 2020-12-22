Германия введет новые санкции против России после суда по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили
Власти Германии пригрозили России новыми санкциями, если суд признает гражданина РФ Вадима Красикова виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, сообщает издание Der Spiegel
Власти Германии пригрозили России новыми санкциями, если суд признает гражданина РФ Вадима Красикова виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, сообщает издание Der Spiegel.
Приговор Красикову немецкий суд должен вынести в марте 2021 года.
Зелимхан Хангошвили считается одним из приближенных к лидерам северокавказских боевиков Шамилю Басаеву и Аслану Масхадову. Он был убит выстрелом в голову в парке Берлина 23 августа 2019 года.
Подозреваемым по делу об убийстве проходит Вадим Красиков, которого немецкие власти считают связанным с российскими спецслужбами. Следствие полагает, что сообщником Красикова был Роман Демьянченко, который ранее также служил в спецподразделении ФСБ «Вымпел» и работал в фирме «Вымпел-Содействие».
Российские власти причастность к убийству Хангошвили категорически отрицают.