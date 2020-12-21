Суд признал Александра Шестуна виновным в получении взяток. Экс-чиновник считает себя невиновным
Подольский горсуд Московской области признал бывшего главу Серпуховского района Александра Шестуна виновным в получении взяток в особо крупном размере
Подольский горсуд Московской области признал бывшего главу Серпуховского района Александра Шестуна виновным в получении взяток в особо крупном размере.
В решении суда говорится, что Александр Шестун «совершил получение должностным лицом взятки в особо крупном размере». Оглашение приговора продолжается.
Ранее гособвинитель в ходе прений запросил для Шестуна 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима и назначить ему штраф в размере 50 млн рублей. Супруга бывшего чиновника Юлия Шестун с иронией отметила, что до сих пор за экономические преступления такой срок еще никому не давали, и отметила, что это в очередной раз доказывает «политический» след в деле ее мужа.
Напомним, что Александру Шестуну вменяются получение особо крупной взятки, такого же размера мошенничество и легализация денег, а также незаконное участие в предпринимательской деятельности. Вину он не признает и считает уголовное преследование местью за свою независимую позицию.
Перед арестом Шестун опубликовал видеообращение к Владимиру Путину, в котором заявлял, что на него оказывают давление начальник Управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, глава Управления «К» ФСБ России Иван Ткачев и руководитель администрации Московской области Михаил Кузнецов. Высокопоставленные чиновники и силовики требовали от Шестуна добровольно уйти в отставку. В случае отказа они обещали его «закрыть».