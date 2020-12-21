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21 декабря 2020, 17:05

Алексей Навальный позвонил одному из своих отравителей. Тот во всем сознался

Оппозиционер Алексей Навальный незадолго до публикации резонансного расследования о своем отравлении позвонил одному из подозреваемых сотрудников ФСБ от имени помощника главы СВР Николая Патрушева

Алексей Навальный позвонил одному из своих отравителей. Тот во всем сознался

Оппозиционер Алексей Навальный незадолго до публикации резонансного расследования о своем отравлении позвонил одному из подозреваемых сотрудников ФСБ от имени помощника главы СВР Николая Патрушева. В телефонном разговоре силовик по имени Константин Кудрявцев фактически признался в покушении на политика.

Навальный опубликовал запись телефонного разговора с Кудрявцевым, в котором силовик объясняет провал операции грамотными и оперативными действиями пилотов рейса Томск – Москва, посадивших самолет в Омске, и сотрудников омской скорой помощи. Последние сразу заявили об отравлении оппозиционера и ввели ему атропин.

Сотрудник ФСБ также сообщил, что яд был нанесен на одежду Навального (в частности, на трусы), и о том, что затем специалистам пришлось дважды «зачищать» одежду оппозиционера. Отметим, что Алексей Навальный неоднократно требовал от омских силовиков вернуть ему изъятую одежду, но каждый раз получал отказ.

В нашумевшем расследовании Bellingcat и The Insider сообщается, что Константин Кудрявцев участвовал в слежке за Алексеем Навальным и летал в Омск после того, как оппозиционера уже увезли на лечение в Германию.

Кудрявцев в телефонном разговоре также упоминает других участников отравления и фигурантов расследования. Это Станислав Макшаков, которого СМИ называют специалистом по «Новичку», Ивана Осипова и Алексея Александрова. Кроме того, собеседник оппозиционера назвал имя еще одного участника спецгруппы Василия Калашникова. По данным The Insider, этот человек является экспертом в области газовой хроматографии/масс-спектрометрии, это современный метод обнаружения метаболитов нервно-паралитических агентов в биологических образцах.

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