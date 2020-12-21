Алексей Навальный позвонил одному из своих отравителей. Тот во всем сознался
Оппозиционер Алексей Навальный незадолго до публикации резонансного расследования о своем отравлении позвонил одному из подозреваемых сотрудников ФСБ от имени помощника главы СВР Николая Патрушева
Оппозиционер Алексей Навальный незадолго до публикации резонансного расследования о своем отравлении позвонил одному из подозреваемых сотрудников ФСБ от имени помощника главы СВР Николая Патрушева. В телефонном разговоре силовик по имени Константин Кудрявцев фактически признался в покушении на политика.
Навальный опубликовал запись телефонного разговора с Кудрявцевым, в котором силовик объясняет провал операции грамотными и оперативными действиями пилотов рейса Томск – Москва, посадивших самолет в Омске, и сотрудников омской скорой помощи. Последние сразу заявили об отравлении оппозиционера и ввели ему атропин.
Сотрудник ФСБ также сообщил, что яд был нанесен на одежду Навального (в частности, на трусы), и о том, что затем специалистам пришлось дважды «зачищать» одежду оппозиционера. Отметим, что Алексей Навальный неоднократно требовал от омских силовиков вернуть ему изъятую одежду, но каждый раз получал отказ.
В нашумевшем расследовании Bellingcat и The Insider сообщается, что Константин Кудрявцев участвовал в слежке за Алексеем Навальным и летал в Омск после того, как оппозиционера уже увезли на лечение в Германию.
Кудрявцев в телефонном разговоре также упоминает других участников отравления и фигурантов расследования. Это Станислав Макшаков, которого СМИ называют специалистом по «Новичку», Ивана Осипова и Алексея Александрова. Кроме того, собеседник оппозиционера назвал имя еще одного участника спецгруппы Василия Калашникова. По данным The Insider, этот человек является экспертом в области газовой хроматографии/масс-спектрометрии, это современный метод обнаружения метаболитов нервно-паралитических агентов в биологических образцах.