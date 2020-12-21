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Политика
Иностранные агенты «Росатома»
Санкт-Петербург
21 декабря 2020, 16:01

В Петербурге более ста мундепов подали в суд на губернатора из-за ошибки в декларации

В Санкт-Петербурге более ста муниципальных депутатов и гражданских активистов подали в суд иск к губернатору Александру Беглова из-за незадекларированной загородной резиденции

В Петербурге более ста мундепов подали в суд на губернатора из-за ошибки в декларации

В Санкт-Петербурге более ста муниципальных депутатов и гражданских активистов подали в суд иск к губернатору Александру Беглова из-за незадекларированной загородной резиденции. Ранее сообщалось, что глава северной столицы не указал в пользовании госдачу, хотя обязан был это сделать.

Исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров сообщил «МБХ медиа», что губернатор должен декларировать не только недвижимость в собственности, но и в пользовании. Однако в декларации г-на Беглова и его жены отсутствует информация о загородной резиденции. В иске мундепы и активисты требуют установить факт нарушения антикоррупционного законодательства губернатором Петербурга.

«По закону он должен подать декларацию и указать в ней тот факт, что пользуется безвозмездно резиденцией в Комарово. Мы просим суд признать факт нарушения, а политическая мотивация следующая: за куда более меньшие нарушения людей лишают мандата», - заявил Пивоваров.

Исполнительный директор «Открытой России» считает, что если независимых мундепов лишают мандатов за неуказание в декларации нулевых счетов, то Александр Беглов за допущенное им нарушение должен покинуть занимаемую должность.

«Там несколько миллионов на уборку снега уходит, несколько миллионов на охрану. Такая дорогостоящая штука для бюджета, здесь явно куда большее нарушение», - подчеркнул Пивоваров.

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