21 декабря 2020, 15:37
Россия приостановит авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса
Россия вслед за другими иностранными государствами приостановит авиационное сообщение с Великобританией, где был выявлен новый штамм коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в федеральном штабе по контролю за распространением COVID-19
Россия вслед за другими иностранными государствами приостановит авиационное сообщение с Великобританией, где был выявлен новый штамм коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в федеральном штабе по контролю за распространением COVID-19.
Авиасообщение с Великобританией в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки будет приостановлено с 22 декабря как минимум на неделю, сообщает ТАСС.
Напомним, ранее в Великобритании был выявлен новый тип коронавируса, который на 70% быстрее своего предшественника передается от человека к человеку. Более 20 стран мира для предотвращения завоза нового штамма вируса приостановили транспортное сообщение с Британией как минимум до начала января. В основном от британцев закрылись страны Европы.
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