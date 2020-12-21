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Политика
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21 декабря 2020, 14:59

В Башкирии депутат-единоросс получил выговор за отказ надеть маску в магазине

Поводом для разбирательства послужил скандал в магазине «Байрам», который устроил депутат. Саттаров опустил защитную маску на подбородок и отказался надеть ее как положено. Продавец отказалась обслуживать покупателя без маски, а депутат устроил скандал

В Башкирии депутат-единоросс получил выговор за отказ надеть маску в магазине

В Башкирии депутату Зубовского сельсовета Уфимского района от «Единой России» Артуру Саттарову объявили выговор за нарушение масочного режима.

Поводом для разбирательства послужил скандал в магазине «Байрам», который устроил депутат. Саттаров опустил защитную маску на подбородок и отказался надеть ее как положено. Продавец отказалась обслуживать покупателя без маски, после чего депутат позвонил в полицию и заявил, что магазин нарушает его конституционные права. Инцидент в универсаме был записан на видео, а запись опубликована в интернете.

Сначала Артур Саттаров заявил, что специально не надел маску, так как «проводил проверку по соблюдению в магазине указа главы республики». Однако позже он признал, что совершил ошибку и нарушил масочный режим.

Руководство башкирского отделения «Единой России» изучило запись инцидента в магазине, после чего объявило депутату выговор и обязало его принести извинения сотруднице магазина.

Артур Саттаров в свою очередь сообщила, что «в период пандемии было опрометчиво появляться в общественном месте без маски». «Приношу свои извинения, впредь такого не повторится», - добавил депутат, слова которого приводит Znak.com.

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