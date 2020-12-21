Президент США Джо Байден готовит новые санкции против России из-за кибершпионажа
Джо Байден и его соратники считают, что к этим хакерским атакам причастны российские хакеры, которые работают на власть. Новые санкции будут введены сразу после вступления г-на Байдена в должность президента
Команда нового главы Белого дома Джо Байдена готовит пакет новых санкций против России из-за кибератак на сайты государственных компаний и агентств США.
Джо Байден и его соратники считают, что к этим хакерским атакам причастны российские хакеры, которые работают на власть. Новые санкции против РФ будут введены сразу после вступления г-на Байдена в должность президента, сообщает Reuters.
Команда Байдена выступает за жесткие санкции, чтобы злоумышленники «понесли серьезные экономические и технические издержки», но при этом нужно избежать эскалации конфликта между двумя ядерными державами. Санкции должны предотвратить дальнейший кибершпионаж со стороны России.
В декабре 2020 года власти США сообщили о крупнейшей за последние пять лет хакерской атаке на сайты государственных органов страны. Злоумышленники атаковали сайты Минфина, Пентагона, Госдепартамента и других госструктур.