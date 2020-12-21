В Нововоронеже решили снести «жуткий» памятник Аленке из-за недовольства граждан
В Нововоронеже решили снести «жуткий» памятник Аленке, который был открыт несколько дней назад. Монумент демонтируют из-за жалоб местных жителей
В Нововоронеже решили снести «жуткий» памятник Аленке, который был открыт несколько дней назад. Монумент демонтируют из-за жалоб местных жителей.
Мэр Нововоронежа Владимир Лещенко сообщил агентству ТАСС, что судьбу памятника решит инициативная группа, участвующая в создании и монтаже арт-объекта. Чиновник также заверил, что при создании памятника Аленке бюджетные средства не использовались.
«После открытия памятника вылилось много негатива, поэтому инициативная группа будет собираться и принимать решение, что с этим делать. Если будет принято решение о сносе, то мы снесем памятник и все, а на его место поставим памятную табличку», - заявил Владимир Лещенко.
Памятник Аленке был создан к 250-летию нововоронежского села Новая Аленовка, а торжественное открытие монумента состоялось 18 декабря. Согласно легенде, 250 лет назад Аленка искала земли для переселения и нашла «красивое место на берегу ручья». Именно там было основано село. Однако Аленку убил разбойник, а населенный пункт назвали в ее честь. Сейчас на месте Новой Аленовки находится Нововоронеж.
Жители Воронежской области памятник Аленке не оценили. Многие назвали монумент «жутким» и отметили, что девушка похожа на зомби.