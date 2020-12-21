Семья спикера Госдумы займется строительством реабилитационного центра для ковидных пациентов
Семья спикера Госдумы Вячеслава Володина при поддержке «Газпрома» и МСРК строит в смоленском селе Дугино крупный оздоровительный комплекс «Мещерское» с апартаментами, бассейном, ледовой ареной и собственным культурным центром
Семья спикера Госдумы Вячеслава Володина при поддержке «Газпрома» и МСРК строит в смоленском селе Дугино крупный оздоровительный комплекс «Мещерское» с апартаментами, бассейном, ледовой ареной и собственным культурным центром. В центре будут проходить реабилитацию пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией.
На сайте нижней палаты парламента сообщается, что центр «Мещерское» сможет принять до 200 человек. В ближайшее время на территории центра стартует строительство трех жилых корпусов на семь блок-секций в каждом. В сообщении отмечается, что строительство реабилитационного центра является важным социальным проектом, а его инициатором стал Вячеслав Володин.
В реабилитационный центр «Мещерское» будут поступать люди для оздоровления после ранее перенесенных заболеваний, в том числе коронавируса COVID-19. Авторы проекта обещают сделать цены на услуги центра доступными, чтобы туда смогли попасть медики и учителя.
На какие средства ведется строительство учреждения, на сайте Госдумы не сообщается. Глава Администрации Дугинского сельского поселения Сычевского района Ольга Сергеева заявила, что у нее нет сведений о собственниках этого объекта.
«Открытые медиа» сообщают, что подключение «Мещерского» к электро- и газоснабжению оплачивают государственные компании МРСК и «Газпром», а из закупочной документации МСРК следует, что реабилитационный комплекс принадлежит АНО «Центр восстановления здоровья и реабилитации «Мещерское».
Учредителями этой фирмы являются структуры матери-пенсионерки Вячеслава Володина Лидии Барабановой и его супруги Яны Володиной. Отметим, что 84-летняя Лидия Барабанова неоднократно фигурировала в антикоррупционных расследованиях как владелица бизнеса и элитной недвижимости.
Центр «Мещерское» расположен на земельном участке площадью 6,6 га, а на соседнем участке в 10,7 га планируется возведение ледовой арены. Вся эта земля принадлежит ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Мещерское», которым владеет АО «Холдинг Днепрово» Лидии Барабановой. Стоимость строительства реабилитационного центра эксперты оценивают в 1,5-2 млрд рублей.
«Открытые медиа» также сообщают, что семья спикера Госдумы за 2019−2020 годы значительно расширила свои владения в Сычевском районе Смоленской области, оформив в собственность 3305,2 га (площадь 4600 футбольных полей).