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21 декабря 2020, 12:51

Один из создателей мультфильма «Ну, погоди!» скончался в возрасте 82 лет

Советский писатель и создатель мультипликационного сериала «Ну, погоди!» Александр Курляндский скончался в возрасте 82 лет. Об этом его родственники сообщили радиостанции «Эхо Москвы»

Один из создателей мультфильма «Ну, погоди!» скончался в возрасте 82 лет

Советский писатель и создатель мультипликационного сериала «Ну, погоди!» Александр Курляндский скончался в возрасте 82 лет. Об этом его родственники сообщили радиостанции «Эхо Москвы».

Юрист писателя Светлана Верхоглядова сообщила РБК, что он скончался после продолжительной болезни. Она уточнила, что Курляндский скончался в ночь на 21 декабря, а его похороны состоятся 23 декабря.

Александр Курляндский является одним из сценаристов мультсериала «Ну, погоди!». Также он работал над сценариями мультфильмов «Баба-яга против!», «Сезон охоты», «Возвращение блудного попугая», «Великолепный Гоша». Его юмористические рассказы также были экранизированы в тележурнале «Ералаш».

Курляндский является заслуженным деятелем искусств России.

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