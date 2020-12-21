21 декабря 2020, 12:51
Один из создателей мультфильма «Ну, погоди!» скончался в возрасте 82 лет
Советский писатель и создатель мультипликационного сериала «Ну, погоди!» Александр Курляндский скончался в возрасте 82 лет. Об этом его родственники сообщили радиостанции «Эхо Москвы»
Советский писатель и создатель мультипликационного сериала «Ну, погоди!» Александр Курляндский скончался в возрасте 82 лет. Об этом его родственники сообщили радиостанции «Эхо Москвы».
Юрист писателя Светлана Верхоглядова сообщила РБК, что он скончался после продолжительной болезни. Она уточнила, что Курляндский скончался в ночь на 21 декабря, а его похороны состоятся 23 декабря.
Александр Курляндский является одним из сценаристов мультсериала «Ну, погоди!». Также он работал над сценариями мультфильмов «Баба-яга против!», «Сезон охоты», «Возвращение блудного попугая», «Великолепный Гоша». Его юмористические рассказы также были экранизированы в тележурнале «Ералаш».
Курляндский является заслуженным деятелем искусств России.