Миллиардер Олег Дерипаска предложил приравнять «провоцирование санкций» к измене Родине
Российский миллиардер Олег Дерипаска призвал власти принять закон, который приравняет «провоцирование» санкций против РФ к измене Родине. При этом санкции бизнесмен назвал «оружием самой настоящей современной гибридной войны»
Российский миллиардер Олег Дерипаска призвал власти принять закон, который приравняет «провоцирование» санкций против РФ к измене Родине. При этом санкции бизнесмен назвал «оружием самой настоящей современной гибридной войны», которое не лучше бомбардировок городов и атак на государственные границы.
В своем Telegram-канале Олег Дерипаска написал, что санкции наносят огромный ущерб мирному населению, поэтому «вполне логично» приравнять действия граждан, которые эти санкции провоцируют, к измене Родине с «соответствующими уголовными последствиями».
Напомним, что сам Олег Дерипаска находится в санкционном списке властей США. Под ограничения ранее попали и основные активы миллиардера компании En+ и «Русал». В январе 2019 года Минфин США снял санкции в отношении «Русала» и En+ Group, после того как Дерипаска согласился сократить свою долю в этих компаниях. Персональные санкции в отношении олигарха остались в силе.