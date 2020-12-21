В Госдуме предложили создать реестр соцсетей и обязать их блокировать противоправную информацию
Депутаты Госдумы России предложили создать реестр социальных сетей, участников которого обяжут мониторить размещаемый пользователями контент и блокировать противоправную информацию
Депутаты Госдумы России предложили создать реестр социальных сетей, участников которого обяжут мониторить размещаемый пользователями контент и блокировать противоправную информацию. С соответствующей инициативой выступили депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский.
Парламентарии предлагают включать в реестр социальные сети, которые ежедневно посещают более 500 тысяч российских пользователей. Если в течение трех месяцев число пользователей из РФ будет меньше указанного числа, то соцсеть исключат из реестра. Но для этого владелец соцсети должен подать соответствующее заявление в Роскомнадзор. Именно это ведомство будет вести реестр.
Отметим, что крупные социальные сети уже входят в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Участники этого реестра обязаны предоставлять правоохранительным органам переписку пользователей, файлы, которыми они обмениваются, аудиосообщения, а также информацию о платежах.