В Иркутске бизнесмены установили виселицу у здания администрации из-за антиковидных ограничений
Местные предприниматели поставили виселицу около здания областного правительства. Под виселицей на табуретке с веревкой стоит чучело, которое олицетворяет бизнес
В Иркутске местные предприниматели поставили виселицу около здания областного правительства. Под виселицей на табуретке с веревкой стоит чучело, которое олицетворяет бизнес. На самом чучеле повесили таблички «бизнес», «кредиты», «налоги», «электроэнергия», а около табуретки установили плакат с надписью «Нет бизнеса, нет налогов, нет бюджета».
Таким образом иркутские бизнесмены отреагировали на ограничения, установленные местными властями «под предлогом борьбы с коронавирусом».
После акции протеста стало известно, что глава Иркутской области Игорь Кобзев проведет совещание с представителем Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири, на котором будет обсуждаться вопрос о введении отсрочки по арендным платежам для малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса.