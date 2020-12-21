21 декабря 2020, 11:52
Курс рубля упал к евро и доллару на фоне новостей о новом штамме коронавируса
Курс российского рубля после открытия торгов на Московской бирже упал до значений начала декабря. До этого рубль немного отыграл свои позиции на фоне новостей о начале вакцинации от коронавируса
Курс российского рубля после открытия торгов на Московской бирже упал до значений начала декабря. До этого рубль немного отыграл свои позиции на фоне новостей о начале вакцинации от коронавируса.
После открытия торгов доллар подорожал до 75 рублей, а евро – до 91 рубля. Это наивысшее значение основных мировых валют с 3 декабря.
Аналитики называют причинами падения рубля снижение мировых цен на нефть и новости об обнаружении нового и более заразного штамма коронавируса.