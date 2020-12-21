21 декабря 2020, 11:31
В России за сутки выявили 29 350 новых случаев заражения коронавирусом
Всего с начала пандемии, по данным оперативного штаба, в стране было зарегистрировано 2 877 727 заразившихся коронавирусной инфекцией. Из них 2 295 362 человека на сегодняшний день выздоровели и более 51 тысячи человек скончались
В России за минувшие сутки выявили 29 350 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Еще 493 человека скончались в результате осложнений.
Всего с начала пандемии, по данным оперативного штаба, в стране было зарегистрировано 2 877 727 заразившихся коронавирусной инфекцией. Из них 2 295 362 человека на сегодняшний день выздоровели и более 51 тысячи человек скончались.
В Москве за сутки выявили 7 797 новых случаев заражения, в Петербурге – 3 752, в Московской области – 1 523, в Нижегородской области – 501, в Свердловской области - 396, в Ростовской области – 387, в Красноярском крае – 331, в Воронежской области – 384, в Архангельской области – 394, в республике Карелия – 392, в Псковской области – 394.