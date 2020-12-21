Более 20 стран мира приостановили сообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса
Более 20 стран мира приостановили транспортное сообщение с Великобританией из-за выявления в этой стране нового штамма коронавируса, который оказался на 70% заразней чем ранее известный тип вируса
Более 20 стран мира приостановили транспортное сообщение с Великобританией из-за выявления в этой стране нового штамма коронавируса, который оказался на 70% заразней чем ранее известный тип вируса.
Телеканал Sky News сообщает, что решение о приостановке транспортного сообщения с Великобританией приняли власти Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии, Дании, Ирландии, Италии, Нидерландов, Финляндии, Франции и Чехии. Аналогичное решение в ближайшее время примут также Испания и Швеция.
Канада приостановила авиасообщение с Великобританией на 72 часа, Израиль разреши въезд из Великобритании только собственным гражданам. В свою очередь Турция приостановила авиасообщение с Великобританией, Данией, Нидерландами и ЮАР, где также была обнаружена новая мутация COVID-19.
Сегодня Евросоюз проведет экстренное заседание, в ходе которого будет решаться вопрос о введении ограничений на транспортное сообщение с Великобританией на уровне всех 27 государств-членов.