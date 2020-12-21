В Сочи туристов с симптомами коронавируса будут помещать в обсерваторы
Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил о введении в городе-курорте карантина для туристов с симптомами коронавируса и гриппа. Заболевших отдыхающих будут помещать в обсерватор
Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил о введении в городе-курорте карантина для туристов с симптомами коронавируса и гриппа. Заболевших отдыхающих будут помещать в обсерватор.
Мэр сообщил «Комсомольской правде», что такая мера была принята с целью обеспечения безопасности здоровья туристов, наплыв которых ожидается в связи с открытием горнолыжного сезона.
Туристов с симптомами COVID-19 будут временно изолировать, чтобы не допустить распространения инфекции среди других отдыхающих. Городские власти договорились с гостиничным комплексом «Омега» о размещении на его территории обсерватора.
Туристы в Сочи также должны будут носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. На курортах Красной Поляны также будут установлены пункты оперативного тестирования на коронавирус в случае недомогания.
При этом власти Краснодарского края отказались закрывать горнолыжные курорты из-за пандемии коронавируса, поскольку это будет «неуважением» к россиянам, которые уже оплатили перелет и гостиницу.