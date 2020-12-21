В Общественной палате предложили ввести продуктовые карточки для малоимущих россиян
Глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина заявила о необходимости ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих россиян
Глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина заявила о необходимости ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих россиян.
Общественница объяснила свою инициативу тем, что в России значительно выросли цены на базовые продукты питания, а решение правительства о заморозке цен не сможет остановить их подорожания в будущем.
Юлия Оглоблина считает недопустимым рост цен на продукты питания в условиях падения уровня заработных плат и роста безработицы, тем более что дефицита продуктов в России нет.
Отметим, что в Госдуме также предложили выдавать продуктовые сертификаты для малообеспеченных россиян. Речь идет о гражданах, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума. При этом продуктовые талоны позволят людям планировать свои расходы.