21 декабря 2020, 08:17
«Справедливая Россия» подготовит законопроект о ежемесячных выплатах родителям
Партия «Справедливая Россия» подготовит законопроект о ежемесячных выплатах россиянам с детьми. Депутат Госдумы от партии Олег Шеин сообщил, что данную инициативу поддержали «Национальный родительский комитет» и члены Общественной палаты
Партия «Справедливая Россия» подготовит законопроект о ежемесячных выплатах россиянам с детьми. Депутат Госдумы от партии Олег Шеин сообщил, что данную инициативу поддержали «Национальный родительский комитет», члены Общественной палаты и глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
«В конце концов, когда наша партия 15 лет назад впервые предложила идею материнского капитала, тоже никто не верил», - сообщил Олег Шеин.
Депутат от «СР» отметил, что такие выплаты родителям, например, предоставляют власти Франции.
Отметим, что сейчас россияне с детьми могут получить в качестве поддержки от государства материнский капитал, земельный участок под строительство дома, а также ежемесячные пособия.