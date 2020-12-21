Союз пациентов направил президенту список из 42 лекарств, оказавшихся в дефиците
Всероссийский союз пациентов (ВСП) направил президенту Владимиру Путину и правительству обращение от лица 20 пациентских объединений, в котором говорится о дефиците лекарств на фоне пандемии коронавируса
Всероссийский союз пациентов (ВСП) направил президенту Владимиру Путину и правительству обращение от лица 20 пациентских объединений, в котором говорится о дефиците лекарств на фоне пандемии коронавируса. В этом обращении перечислены 42 наименования дефицитных лекарств.
ВСП предлагает решить проблему нехватки лекарств за счет увеличения финансирования и объемов производства, а также изменения механизма регулирования предельных отпускных цен на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения, сообщают «Известия».
В союзе также сообщили, что НКО неоднократно обращались в профильные ведомства с проблемой дефицита лекарств, однако их запросы либо оставались без ответа, либо их уверяли в том, что проблемы нехватки лекарств не существует.
В предоставленном ВСП списке дефицитных лекарств среди прочих есть препараты для лечения онкобольных, а также пациентов с муковисцидозом, рассеянным склерозом, ревматическими заболеваниями, первичным иммунодефицитом и другими заболеваниями. Нехватка этих препаратов возникла в том числе из-за того, что ими лечат пациентов с коронавирусом.