Московских учителей обязали заполнить анкету с вопросами об их участии в митингах
Школьным учителям нужно ответить на несколько вопросов о своих политических взглядах и действиях. В этих анкетах есть вопросы об участии педагогов, как в оппозиционных митингах, так и в провластных
Департамент образования Москвы направил в городские школы анкеты с вопросами об участии в митингах, которые должны заполнить педагоги.
Школьным учителям нужно ответить на несколько вопросов о своих политических взглядах и действиях. В этих анкетах есть вопросы об участии педагогов, как в оппозиционных митингах, так и в провластных. Также чиновников интересует, обсуждают ли учителя со школьниками политические события и как они относятся к предложению сменить власть «радикальными способами».
Источники «Дождя» сообщают, что руководство школ рассылаетт эти анкеты своим подчиненным и «настойчиво» просят пройти опрос. Во вступительной части анкеты отмечается, что опрос проводится Центром социологических исследований РАНХиГС.
Также сообщается, что аналогичные анкеты просят заполнить учащихся старших классов и их родителей.
Начальник лаборатории методологии социальных исследований РАНХиГС Дмитрий Рогозин отметил, что эта анкета сейчас является одной из самых «жарких новостей» в профессиональном сообществе.