В Петербурге нашли мертвым известного ученого Александра Каганского
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства известного ученого-биолога Александра Каганского, который занимался поиском лекарства от рака
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства известного ученого-биолога Александра Каганского, который занимался поиском лекарства от рака.
Тело ученого с мировым именем нашли под окнами дома по адресу Замшина улица 29/3 в Калининском районе Санкт-Петербурга. Мужчина был полураздет, а на его теле имелись ножевые ранения. По словам очевидцев, Каганский выпал из окна квартиры на 14-м этаже.
В Следственном комитете сообщили, что по предварительным данным, ученый находился в квартире у своего знакомого, с которым у него перед падением с балкона произошел конфликт. Знакомый Каганского утверждает, что ученый якобы совершил суицид.
45-летний биолог Александр Каганский в разное время работал в лабораториях Санкт-Петербурга, Вашингтона, Эдинбурга, а также возглавлял Центр геномной и регенеративной медицины Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Он занимался поиском лекарства от рака.