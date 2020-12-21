Следственный комитет закупит американские IP-телефоны, потому что в России аналогов не нашлось
Главное военное следственное управление Следственного комитета выделило 5,9 млн рублей на закупку телефонов, которые используются для создания внутренней сети. Соответствующая заявка появилась на портале госзакупок
Главное военное следственное управление Следственного комитета выделило 5,9 млн рублей на закупку IP-телефонов, которые используются для создания внутренней сети. Соответствующая заявка появилась на портале госзакупок.
По условиям контракта, подрядчик должен будет поставить СКР аппараты от американской компании Avaya моделей J129 и Vantage K155 или их аналогах. Стоимость телефона J129 составляет 3,5-4 тысячи рублей, а телефона Vantage K155 – около 25 тысяч рублей. Российскому ведомству необходимо 529 телефонов первой модели и 14 телефонов второй модели, сообщает «МБХ медиа».
Отметим, что постановление правительства от 2015 года запрещает силовому ведомству закупать технику за границей. В этой связи в СКР обосновали закупку американских телефонов тем, что в Едином реестре российских программ для ЭВЛ не нашлось ни одного программного обеспечения, которое «по своим функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам могло соответствовать установленным заказчиком требованиям».