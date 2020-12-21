21 декабря 2020, 02:13
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский покинет занимаемую должность
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в ближайшее время может покинуть занимаемую должность. Об этом сообщает портал URA.ru со ссылкой на источник в органах власти
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в ближайшее время может покинуть занимаемую должность. Об этом сообщает портал URA.ru со ссылкой на источник в органах власти.
По данным источников, Александр Высокинский официально сообщит о своей отставке 21 декабря. Обязанности мэра города будет исполнять первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов.
Мэр Екатеринбурга может перейти на работу в правительство Свердловской области. Предполагается, что Высокинский займет должность министра финансов региона.