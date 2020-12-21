В Москве приставы принудительно взыскивают с граждан штрафы за нарушение карантина
В Москве судебные приставы начали принудительно взыскивать с граждан штрафы за нарушение режима самоизоляции, которые были наложены на них еще весной во время первой волны пандемии
В Москве судебные приставы начали принудительно взыскивать с граждан штрафы за нарушение режима самоизоляции, которые были наложены на них еще весной во время первой волны пандемии.
В управлении ВССП по Москве сообщили агентству ТАСС, что по состоянию на 1 декабря в ведомство поступило 247 постановлений о взыскании административных штрафов по статьям «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».
Размер штрафов по первой статье составляет от 15 до 40 тысяч рублей, а во торой статье - от одной тысячи до 30 тысяч рублей.
В ведомстве рассказали, что на сегодняшний день приставами было взыскано 330 тысяч рублей по 100 исполнительным листам. В отношении некоторых москвичей применяются дополнительные меры в виде ареста счетов и машин.