21 декабря 2020, 01:11
В двух странах Европы выявили новый штамм коронавируса, ранее обнаруженный в Великобритании
В Нидерландах, Дании и Австралии обнаружен новый и более заразный штамм коронавирусной инфекции, который ранее был выявлен в Великобритании
В Нидерландах, Дании и Австралии обнаружен новый и более заразный штамм коронавирусной инфекции, который ранее был выявлен в Великобритании. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Специалисты ВОЗ напомнили, что новый тип коронавируса распространяется намного быстрее, чем уже известный штамм, но не вызывает больше летальности.
Также пока остается неизвестным, как новый тип коронавируса будет реагировать на вакцину.
Отметим, что ранее власти Нидерландов закрыли авиасообщение в Великобританией из-за нового штамма COVID-19 как минимум до 1 января. Приостановить полеты в Великобританию планируют и другие иностранные государства.