21 декабря 2020, 00:43
На Канарах задержали экс-главу российской госкомпании. Его подозревают в хищениях
Правоохранительные органы Канарских островов задержали россиянина, который на родине проходит по делу о хищении 900 тысяч евро. 56-летний россиянин был объявлен в международный розыск по уголовным делам о мошенничестве и хищениях
Правоохранительные органы Канарских островов задержали россиянина, который на родине проходит по делу о хищении 900 тысяч евро.
56-летний россиянин был объявлен в международный розыск по уголовным делам о мошенничестве и хищениях.
РБК сообщает, что подозреваемый в России занимал должность директора одно из государственных компаний. Следствие оценило ущерб от его действий в 900 тысяч евро.
Также известно, что задержанный на Канарах россиянин проживал вместе со своей семьей в муниципалитете Адехе, что на острове Тенерифе.