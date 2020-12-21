В петербургских больницах осталось всего 27 свободных коек для ковидных пациентов
В Санкт-Петербурге, где ежедневно выявляют более 3 700 новых случаев заражения COVID-19, в больницах осталось всего 27 свободных коек для ковидных пациентов. Об этом говорится в отчете межведомственного координационного совета
В Санкт-Петербурге, где ежедневно выявляют более 3 700 новых случаев заражения COVID-19, в больницах осталось всего 27 свободных коек для ковидных пациентов. Об этом говорится в отчете межведомственного координационного совета.
На сайте Смольного сообщается, что с 14 по 20 декабря в северной столице госпитализировали 6 139 человек с коронавирусом. На прошлой неделе в стационарах разместили 5 785 ковидных пациентов.
В середине декабря губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что коронавирусная инфекция распространятся в городе очень быстро, а свободных коек при таких темпах заболеваемости хватит до Нового года.
Ранее также стало известно, что данные межведомственного координационного совета по заболеваемости коронавирусом оказались намного выше, чем официальные данные оперативного штаба по контролю за COVID-19. Так, оперштаб ежедневно сообщает о 3 600-3 700 новых случаях заражения, а координационный совет - о 4 000-5 000 тысячах заражений.