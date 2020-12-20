В Великобритании выявили новую и более заразную мутацию коронавируса
Глава британского правительства Борис Джонсон сообщил о новом типе коронавирусной инфекции, который распространяется намного быстрее, но не приводит к большей летальности
Глава британского правительства Борис Джонсон сообщил о новом типе коронавирусной инфекции, который распространяется намного быстрее, но не приводит к большей летальности. Премьер страны отметил, что эта мутация вируса оказалась на 70% заразней.
В связи с выявлением нового типа COVID-19 власти Великобритании ввели дополнительные карантинные ограничения в некоторых районах, где ситуация с заболеваемостью обстоит намного хуже.
Речь идет о четвертом уровне ограничений, который подразумевает запрет на работу магазинов, не торгующих предметами первой необходимости, парикмахерских и спортзалов в дополнение к закрытым ранее ресторанам, пабам и кафе. Местным жителям запрещается передвигаться по стране и выезжать за границу. Из дома разрешается выходить в случае острой необходимости, для занятий спортом на улице или поездки на работу, если переход на удаленку невозможен.
Также сообщается, что несколько стран приостановят сообщение с Великобританией из-за нового типа коронавируса. Такое решение уже приняла Голландия, но к ней планируют присоединиться Италия, Израиль, ФРГ, Бельгия и Франция.