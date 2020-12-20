Глава Роспотребнадзора пообещала конец эпидемии COVID-19 к весне
«Это закончится к весне. Если мы постараемся, то может закончиться и раньше. Зависит сегодня от каждого», — заявила Анна Попова, имея ввиду вакцинацию населения от COVID-19
Эпидемия коронавирусной инфекции в России завершится к весне 2021 года. Такой прогноз сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1».
«Это закончится к весне. Если мы постараемся, то может закончиться и раньше. Зависит сегодня от каждого», — заявила Анна Попова, имея ввиду вакцинацию населения от COVID-19.
Глава Минздрава Михаил Мурашко также считает, что прививки помогут «избавиться» от пандемии, однако коронавирус может «продолжить циркулировать» и после вакцинации.
Напомним, что в начале декабря в России началась вакцинация от коронавирусной инфекции отечественным препаратом «Спутник V». В первую очередь прививки ставят медикам и сотрудникам сферы образования.
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что вакцинация не избавит мир от коронавирусной инфекции. По словам главы организации, даже после вакцинации нужно будет продолжать тестирование, соблюдение мер предосторожности и изолирование заразившихся.