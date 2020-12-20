Банкир Олег Тиньков сообщил о полной ремиссии после пересадки костного мозга
Банкир Олег Тиньков, которому был поставлен диагноз лейкемия, сообщил о полной ремиссии после пересадки костного мозга. После операции он сдал анализы, которые показали отсутствие в его организме признаков и симптомов рака
Российский банкир Олег Тиньков, которому был поставлен диагноз лейкемия, сообщил о полной ремиссии после пересадки костного мозга. После операции он сдал анализы, которые показали отсутствие в его организме признаков и симптомов рака.
«И вот — чудо, пришли молекулярные анализы костного мозга <...> И у меня полная ремиссия теперь и на молекулярном уровне», — сообщил Олег Тинбков в своем Instagram.
«Это самый важный тест, значит, донор работает и убивает все патогены. Спасибо безымянной немецкой девушке, что спасла мне жизнь», — добавил бизнесмен.
Олег Тиньков борется с лейкемией с октября прошлого года. Курс химиотерапии бизнесмену не помог, поэтому он решился на пересадку костного мозга.
Банкир также заявил, что пожертвует часть своих денег на решение проблем рака крови и развитие института донорства в России.