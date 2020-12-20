На сайте Смольного обнаружили альтернативную статистику по коронавирусу
На официальном сайте администрации Санкт-Петербурга появилась статистика по заболевшим коронавирусом, которая значительно отличается от данных оперативного штаба по контролю за распространением инфекции
На официальном сайте администрации Санкт-Петербурга появилась статистика по заболевшим коронавирусом, которая значительно отличается от данных оперативного штаба по контролю за распространением инфекции.
По данным «Фонтанки», межведомственный координационный совет по коронавирусу начал публиковать свои отчеты с 16 декабря. Согласно этим данным, в северной столице с 9 декабря выявляют ежедневно выявляют более 4 тысяч заразившихся COVID-19. При этом 10 декабря было зарегистрировано более 5 тысяч новых случаев заражения.
Согласно данным федерального оперативного штаба, в Петербурге выявляют по 3 600 - 3 700 новых случаев заражения коронавирусом в сутки. 10 декабря оперштаб сообщал о 3 774 заразившихся.
В координационном совете разницу в цифрах объяснили использованием разной методологии сбора информации.
По данным федерального оперштаба, в Санкт-Петербурге с начала пандемии коронавирусом заразились 197 054 человек, из которых от осложнений скончались 6 767 человек.