19 декабря 2020, 11:00
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заразился коронавирусом
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заразился коронавирусной инфекцией. В своем Instagram чиновник сообщил, что ему поставили диагноз «пневмония», но пока он продолжает работать удаленно
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заразился коронавирусной инфекцией. В своем Instagram чиновник сообщил, что ему поставили диагноз «пневмония», но пока он продолжает работать удаленно.
«Состояние удовлетворительное, но двусторонняя пневмония и постоянная высокая температура дают о себе знать», - написал Ведерников и призвал россиян беречь себя.
Некоторое время назад в пресс-службе администрации Псковской области сообщили, что губернатор ушел на самоизоляцию, так как коронавирус выявили у людей из его окружения.