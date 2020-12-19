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Политика
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19 декабря 2020, 10:47

Госдума рассмотрит законопроект об освобождении чиновников от ответственности за коррупцию

Российское правительство подготовило законопроект, в котором прописаны условия для освобождения чиновников от ответственности за коррупцию. Документ уже внесен на рассмотрение Госдумы

Госдума рассмотрит законопроект об освобождении чиновников от ответственности за коррупцию
Фото: 1tulatv.ru

Российское правительство подготовило законопроект, в котором прописаны условия для освобождения чиновников от ответственности за коррупцию. Документ уже внесен на рассмотрение Госдумы.

В законопроекте речь идет о случаях, «находящихся вне контроля затронутого ими физического лица чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которые <…> нельзя было ожидать или избежать либо которые нельзя было преодолеть». 

В таким случаям авторы документа относят стихийные бедствия, пожар, эпидемии, забастовки, военные действия, террористические акты, запретительные или ограничительные меры, принимаемые государственными органами, в том числе иностранными. 

Чиновника могут освободить от ответственности за коррупционные нарушения в случае, если специальная комиссия установит «причинно-следственную связь между возникновением этих обстоятельств и невозможностью соблюдения антикоррупционных ограничений».

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