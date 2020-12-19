Госдума рассмотрит законопроект об освобождении чиновников от ответственности за коррупцию
Российское правительство подготовило законопроект, в котором прописаны условия для освобождения чиновников от ответственности за коррупцию. Документ уже внесен на рассмотрение Госдумы
Российское правительство подготовило законопроект, в котором прописаны условия для освобождения чиновников от ответственности за коррупцию. Документ уже внесен на рассмотрение Госдумы.
В законопроекте речь идет о случаях, «находящихся вне контроля затронутого ими физического лица чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которые <…> нельзя было ожидать или избежать либо которые нельзя было преодолеть».
В таким случаям авторы документа относят стихийные бедствия, пожар, эпидемии, забастовки, военные действия, террористические акты, запретительные или ограничительные меры, принимаемые государственными органами, в том числе иностранными.
Чиновника могут освободить от ответственности за коррупционные нарушения в случае, если специальная комиссия установит «причинно-следственную связь между возникновением этих обстоятельств и невозможностью соблюдения антикоррупционных ограничений».