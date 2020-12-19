19 декабря 2020, 02:00
В Карелии водитель трактора во время уборки снега насмерть сбил ребенка
По данным Следственного комитета по региону, снегоуборочный трактор сдавал назад, а в это время на дорогу выбежала девочка. Ребенок попал под технику, однако водитель не сразу это заметил
Фото: Znak.com
В городе Костомукша (республика Карелия) водитель трактора во время уборки снега на улице задавил ребенка. Погибшей девочке было 8 лет.
По данным Следственного комитета по региону, снегоуборочный трактор сдавал назад, а в это время на дорогу выбежала девочка. Ребенок попал под технику, однако водитель не сразу это заметил.
В результате полученных травм девочка скончалась.
В отношении водителя трактора возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».