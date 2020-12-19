19 декабря 2020, 01:01
Власти США расширили экономические санкции против России
Власти США ввели новые санкции против России. Ограничения введены в отношении тех, кто причастен к деятельности, «которая противоречит национальной безопасности или интересам США в международной политике»
Власти США ввели новые санкции против России. Ограничения введены в отношении тех, кто причастен к деятельности, «которая противоречит национальной безопасности или интересам США в международной политике».
В санкционный список Минфина США включили более 60 юридических и физических лиц из Китая, Пакистана, Мальты, ОАЭ и ряда стран Европы.
Среди прочих под экономические ограничения попали российские компании «Космос Комплект» и «Совтест Комп», а также гражданина РФ Ильяс Сабиров.
За несколько дней до введения новых санкций власти США предупредили об ответственности страны, которые продолжают покупать оружие и военную технику у России.