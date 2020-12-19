Арестованную недвижимость беглого банкира Пугачева в Лондоне продали за 6,5 млн фунтов стерлингов
Инвестиционная компания А1 закрыла сделку по продаже элитного лондонского жилья бывшего сенатора и бывшего владельца Межпромбанка Сергея Пугачева. Речь идет о двух объединенных домах в районе Челси стоимостью 6,5 млн фунтов стерлингов
Инвестиционная компания А1 закрыла сделку по продаже элитного лондонского жилья бывшего сенатора и бывшего владельца Межпромбанка Сергея Пугачева. Речь идет о двух объединенных домах в районе Челси стоимостью 6,5 млн фунтов стерлингов. Объект носит название Glebe Place.
Представитель А1 сообщил газете «Ведомости», что это уже вторая сделка в рамках реализации незаконно выведенных из России активов Межпромбанка по договоренности с Агентством по страхованию вкладов (АСВ).
Ранее за 8 млн фунтов стерлингов был продан особняк Сергея Пугачева Old Battersea House в лондонском районе Челси.
Еще в 2014 году Высокий суд Лондона арестовал по иску АСВ активы Сергея Пугачева на общую сумму в 1,17 млрд фунтов стерлингов. В 2017 году суд признал бывшего банкира владельцем нескольких трастов, цель которых состояла в сокрытии факта его контроля над трастовыми активами. В этой связи суд разрешил АСВ начать взыскание активов этих трастов, среди которых оказались объекты недвижимости в Англии, Франции, Швейцарии, России и США.
Напомним, в России Сергей Пугачев обвиняется в присвоении имущества в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями при выдаче Межпромбанком невозвратных кредитов.