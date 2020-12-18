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18 декабря 2020, 19:40

Бывшего замглавы СКР по Москве объявили в розыск по делу о перестрелке в «Москва-Сити»

Правоохранительные органы объявили в розыск бывшего замглавы Главного следственного управления СКР по Москве Сергея Синяговского. Он проходит по делу о перестрелке в «Москва-Сити» во время празднования юбилея бизнесмена Дмитрия Павлова

Бывшего замглавы СКР по Москве объявили в розыск по делу о перестрелке в «Москва-Сити»

Правоохранительные органы объявили в розыск бывшего замглавы Главного следственного управления СКР по Москве Сергея Синяговского. Он проходит по делу о перестрелке в «Москва-Сити» во время празднования юбилея бизнесмена Дмитрия Павлова.

В следственных органах пока не сообщают, в чем конкретно подозревают бывшего высокопоставленного силовика. Одновременно с этим стало известно о задержании бывшего следователя столичного главка СКР Левона Агаджаняна, который занимался делом о перестрелке в бизнес-центре. Ему инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями, фальсификацию доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности, а также привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела. Источники РБК сообщают, что речь идет о подмене гильз на месте перестрелки.

Инцидент на парковке около башни «Око» в комплексе «Москва-Сити» произошел 17 ноября 2017 года. В одном из местных ресторанов отмечал свой юбилей ранее судимый бизнесмен Дмитрий Павлов по прозвищу Павлик.

На празднике с участием 250 гостей должны были выступить Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Любовь Успенская, а также артисты Cirque du Soleil. Ведущим мероприятия был Валдис Пельш.

Конфликт разгорелся после того, как сотрудники ЧОП попросили переставить автомобиль, который мешал проходу гостей. Эта машина принадлежала бывшему владельцу компании «Вимм-Билль-Данн» и члену списка Forbes Гавриилу Юшваеву. Его охранники вступили в конфликт с сотрудниками ЧОП, который перерос в перестрелку. В результате происшествия один человек погиб, как минимум пятеро пострадали. Среди раненых оказался сотрудник ФГУП «Охрана» Росгвардии.

Сейчас по делу о перестрелке обвиняемыми проходят охранники Гавриила Юшваева.

По версии следствия, сотрудник СКР Левон Агаджанян незадолго до окончания расследования изменил версию конфликта, указав в материалах дела, что инициаторами конфликта были пострадавший росгвардеец и сотрудники ЧОП, которые якобы первыми открыли огонь. Им было предъявлено обвинение в хулиганстве, однако после вмешательства прокуратуры дело забрал к производству центральный аппарат СКР, а обвинения с них были сняты. Следователь Агаджанян после этого подал рапорт об увольнении.

Что касается Сергея Синяговского, то он написал рапорт об отставке в феврале 2019 года. Источник РБК связывает отставку высокопоставленного силовика это с расследованием дела о перестрелке.

Генерал-майор Синяговский также проходил свидетелем по делу сотрудников СКР, которых обвинили в получении взяток от авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) за непроцессуальные решения по делу о другой перестрелке - возле ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве.

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