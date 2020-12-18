В Кремле объяснили слежку за Навальным его высказываниями «о смене власти»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил слежку спецслужб за оппозиционером Алексеем Навальным. Днем ранее Владимир Путин, комментируя расследование об отравлении политика, признал, что сотрудники ФСБ следят за ним
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил слежку спецслужб за оппозиционером Алексеем Навальным. Днем ранее Владимир Путин, комментируя расследование об отравлении политика, признал, что сотрудники ФСБ следят за ним.
По словам Дмитрия Пескова, спецслужбы следят за Алексеем Навальным «из-за его высказываний о необходимости смены власти и контактов с силовиками других стран».
«Путин говорил о том, что спецслужбы присматривают за теми, кто контактирует со службами других государств. К этому еще можно добавить, что, конечно, спецслужбы присматривают и за теми, кто допускает высказывания, призывающие к насильственной смене власти. За такими людьми спецслужбы присматривают во всем в мире», - заявил официальный представитель Кремля в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Напомним, в расследовании The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel сообщается, что за попыткой отравления оппозиционера Алексея Навального могли стоять сотрудники ФСБ. Издания назвали имена этих людей, которые в течение нескольких лет летали за политиком в разные города, в том числе и Томск, где он был отравлен.