18 декабря 2020, 16:18
Депутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчанов скончался от коронавируса
Депутат Государственной думы РФ от КПРФ Валентин Шурчанов скончался в возрасте 73 лет. Парламентарий умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией
Депутат Государственной думы РФ от КПРФ Валентин Шурчанов скончался в возрасте 73 лет. Парламентарий умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Коммунистической партии Геннадий Зюганов сообщил ТАСС, что Валерий Шурчанов последние три недели тяжело болел COVID-19.
Валерий Шурчанов в 90-е годы был первым председателем Госсовета Чувашии, а с 1999 года избирался во все созывы Госдумы РФ.
Напомним, в первую волну коронавируса от этой инфекции скончался еще один депутат от КПРФ Ваха Агаев.