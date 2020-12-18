Дмитрий Песков опроверг слухи о создании «эксклюзивной» вакцины против COVID-19 для президента
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о существовании эксклюзивной вакцины от коронавирусной инфекции для президента Владимира Путина
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о существовании эксклюзивной вакцины от коронавирусной инфекции для президента Владимира Путина.
Пресс-секретарь главы государства в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заверил, что Путин пользуется «обычными лекарствами».
«Первое лицо государства пользуется теми же прививками, теми же лекарствами, которые делаются для всех граждан страны», - отметил Дмитрий Песков. Таким образом он опроверг слухи о том, что для Владимира Путина была разработана «специальная» вакцина против COVID-19.
Представитель Кремля также добавил, что никто не будет создавать отдельную прививку «для кого-то одного, даже если это глава государства».
Отметим, что сейчас российские граждане могут привиться от коронавируса отечественной вакциной «Спутник V». При этом Владимир Путин прививаться этим препаратом отказался.